Menina de 8 anos morre depois de beber água a ferver

Criança ficou com mazelas internas depois de aceitar desafio.

Por Daniela Espírito Santo | 20:48

Uma menina de oito anos morreu este domingo em Palm Beach, nos EUA, como consequência de ter sido desafiada a beber água a ferver.



Ao que tudo indica, o incidente terá sido causado por um desafio lançado em família há uns meses, com a menina a ser convencida a beber água a ferver através de uma palhinha.



O desafio causou mazelas internas no corpo da criança que, este domingo, se começou a queixar que não conseguia respirar.



Pediu ajuda ao namorado da mãe, mas o auxílio chegou tarde: minutos depois, caía inanimada antes de ser transportada de urgência para o hospital, onde acabaria por morrer.



As autoridades estão a investigar este caso, uma vez que a menina já estava sinalizada como criança de risco desde o seu nascimento: há pelo menos nove alegações de abuso ou negligência na família desta criança que acabou por perder a vida.