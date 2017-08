Menina de 8 anos violada por preso ao visitar o pai na cadeia

Criança foi abusada pelo companheiro de cela do pai.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:56

Uma menina de oito anos foi violada numa casa de banho de uma cadeia de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas, quando foi visitar o pai, recluso naquele estabelecimento prisional.



O autor da violação foi o próprio companheiro de cela do pai da criança, que justificou o crime alegando que estava há dois dias a usar droga e não sabia exatamente o que estava a fazer.

A violação aconteceu quando a menina ficou a brincar num espaço reservado a crianças enquanto a mãe dela foi para um local mais reservado com o marido para terem alguns momentos de privacidade. O violador, de 22 anos, preso há três por roubo, ao ver a filha do colega de cela sozinha começou a conversar com a criança e, simulando uma espécie de brincadeira, atraiu-a para um local mais isolado.

Fazendo-se passar por amigo do pai dela, o violador disse à criança que lhe daria um brinquedo se ela descobrisse onde estava uma caixa de esferovite que ele tinha escondido numa das casas de banho da prisão. Quando a menina entrou na casa de banho, o criminoso dominou-a e forçou-a a ter relações sexuais com ele.

Quando a criança saiu, os pais já estavam novamente no parque destinado às crianças à espera dela e ela, chorando muito, contou o que tinha acontecido.Tirado dali antes que fosse linchado por outros presos, o violador confessou o crime e tentou furtar-se a responsabilidades argumentando que não estava de perfeito juízo e não sabia o que fazia, mas foi incriminado por violação e encaminhado para outra prisão.