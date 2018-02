Menina de nove anos abusada sexualmente pela própria mãe

Mulher está grávida e fugiu quando o marido foi preso por cumplicidade.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:46

Uma menina de apenas nove anos de idade foi abusada sexualmente durante dois pela própria mãe, uma mulher de 33 anos, que está grávida e fugiu quando o marido foi preso por cumplicidade. O crime sexual aconteceu na cidade brasileira de Hidrolândia, no interior do estado de Mato Grosso do Sul e deixou espantado e estarrecido até o responsável pela investigação.

"Em dez anos de polícia, nunca tinha visto um caso destes, uma menina de nove anos violada sexualmente pela própria mãe com a conivência e omissão do pai", afirmou o delegado Diogo Rincón, que conduz a investigação, evidenciando a sua estranheza pelo insólito da triste realidade.

De acordo com o delegado, o caso foi denunciado pela própria menina em Outubro, na escola. Ao assistir a um filme educativo que chama a atenção das crianças para os cuidados que devem ter para se prevenirem contra pedófilos, a menina contou a uma das professoras que era abusada pela mãe e descreveu detalhes dos crimes.

Rincón instaurou um processo sobre o caso na altura mas o pai e a mãe da menina negaram veementemente os abusos. Agora, porém, após conseguir mais indícios, o delegado prendeu o pai da menina na passada segunda-feira por omissão e cumplicidade em violação sexual de vulnerável, mas a acusada, mãe da vítima, conseguiu fugir.



Está a ser procurada, enquanto a criança recebe atendimento psicológico, pois está bastante perturbada emocionalmente em consequência dos abusos sofridos por parte da progenitora e da omissão do pai, que a mandava calar a boca e dormir quando ela lhe pedia ajuda.