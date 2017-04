Menina de oito anos suspeita de matar bebé em creche

O caso está a chocar a comunidade de Murkegon, no estado norte-americano do Michigan: uma menina de oito anos é suspeita de ter matado um bebé de um ano na creche em que as duas crianças estavam. No momento da morte do bebé, Korey Brown, as crianças não tinham supervisão de um adulto.

A mãe de Korey, Bryanna Reasonover, deixou o bebé e os outros três filhos na creche Keysha Keeper Daycare, que funciona 24 horas por dia, na noite da passada quinta-feira, antes de ir trabalhar durante toda a noite. Pelas 06h15 de sexta-feira, foi feita uma chamada de emergência a dar conta de que Korey Brown estava inconsciente.

Os paramédicos acorreram imediatamente ao local e tentaram manobras de reanimação, sem sucesso. O bebé foi dado como morto pelas 08h00.

De acordo com a investigação, o bebé e uma menina de oito anos, não identificada pelas autoridades, foram deixados sozinhos, sem supervisão de uma educadora, durante algum tempo. Korey terá começado a chorar e a menina interveio, matando o bebé. As causas da morte ainda estão por apurar, aguardando-se os resultados da autópsia, mas tudo indica que o menino terá sido sufocado.

"É o caso mais triste que já vi", conta o chefe da polícia local ao canal WZZM13, adiantando que outra criança de cinco anos foi testemunha na morte do bebé.

A mãe, Bryanna, está destroçada e conta que só há três semanas tinha começado a deixar os filhos naquela creche. "É horrível. E é muito frustrante. Só penso no que aconteceu, no que ele sofreu e nas vezes todas que deve ter chorado por mim", revela em lágrimas.

O Ministério Público investiga e admite a hipótese de acusar a creche pelo homicídio da criança.

