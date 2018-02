Menina de oito anos tem doença semelhante a Alzheimer

A criança deixou de falar e tem agora as capacidades cognitivas de um bebé de um ano.

Keira Esposito tem uma doença degenerativa rara, muito semelhante ao Alzheimer. A menina perdeu todas as capacidades que adquiriu na infância e estima-se que morra antes dos 15 anos. A família, natural de Virgínia, EUA, mudou-se para o estado de Carolina do Norte em busca de uma cura que não existe.

A menina perdeu toda a autonomia e depende dos pais ao mesmo nível que a irmã de dois anos. Segundo os especialistas, Keira perderá a capacidade de comer, andar e os órgãos entrarão em falência geral.



O síndrome de Sanfilippo é uma doença degenerativa com sintomas muito semelhantes ao Alzheimer, responsável pela demência de adultos. É causada pela ausência de uma enzima e cria um excesso de açúcar em torno dos músculos, endurecendo as articulações e resultando em morte precoce.

Cerca de 70% das crianças que sofrem do síndrome não celebram a maioridade e essa sentença assusta David e Elisa, pais da menina. A mãe da menina contou ao jornal The Sun que cada aniversário celebrado por Keira é comemorado com tristeza pois recorda que o tempo que têm com a filha está a chegar ao fim.

Os pais mudaram de estado para ter acesso a um melhor acompanhamento médico mas a doença é incurável e não há forma de retardar os avanços.

Como forma de tornar mais visível uma doença que poucos conhecem, David e Elisa fazem parte de uma organização local, Cure Sanfilippo Foundation ( Fundação Curem Sanfilippo, em português) e falam abertamente das dificuldades em ter uma filha demente.