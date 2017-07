Menina de quatro anos morre sufocada pela mãe com fita-cola

Mulher e o namorado enrolavam a menina da cabeça aos pés com fita adesiva antes de a deitarem.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 15:43

Quando os paramédicos chegaram ao local, em Kalamazoo, mo estado norte-americano do Michigan, já nada havia a fazer pela pequena Desaray Thompson. A menina, de apenas quatro anos, morreu sufocada depois da mãe e do namorado a terem enrolado da cabeça aos pés com fita-cola.

De acordo com a polícia local, a mãe de Desaray, Kelly Ballinger, de 33 anos, e o namorado, Matthew Longenecker, de 34, amarraram a criança com fita adesiva ao deitá-la na cama, durante mais de duas semanas.

Desaray era enrolada em lençóis e depois em fita-cola, ficando por vezes com a boca e cara tapadas. Só no dia seguinte é que a mãe a desamarrava. Kelly e o namorado afirmam que a menina acordava muitas vezes e levantava-se durante a noite, pelo que foram forçados a enrolá-la em fita-cola na cama.

A investigação apurou que a menina era vítima de maus-tratos regulares. O corpo apresentava cortes, cicatrizes e nódoas negras várias. A troca de mensagens da mãe com o namorado, Matthew, prova que o casal tinha por hábito atar a menina com fita adesiva.

Os dois estão acusados de homicídio e por maus-tratos infantis. Foram detidos e aguardam julgamento. Kelly tem ainda dois filhos, de oito anos e dois meses, que foram entregues aos Serviços de Proteção Infantil.