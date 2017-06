Menina de sete anos morre após explosão de castelo insuflável

Shelby Thurston, de 25 anos, e William Thurston, de 28, ambos trabalhadores do parque, em Wilburton, Cambridgeshire, foram detidos na sequência da investigação do caso.





Foram considerados culpados, esta quinta-feira, pelo crime de homicídio por negligência. São, também, acusados pelo incumprimento dos deveres de saúde e segurança no trabalho, nos termos da lei em apreço.Serão, ambos, presentes a tribunal no dia 19 de julho.

Cara Blackie, está com o "coração partido" pela morte da sua "brilhante, linda e mais amorosa menina", conforme avança o jornal Metro.



O pai da menina, Lee Grant, descreve-a como "a mais alegre, educada e linda menina do mundo".





Harlow Town Park, em abril do ano passado.



O Executivo de Saúde e Segurança também está a investigar as circunstâncias da morte da criança, conforme confirmado anteriormente pela Polícia de Essex.



A investigação ainda está em curso e os detetives estão a tentar averiguar a ocorrência com base numa testemunha que se encontrava no recinto.A mãe da vítima,Mais de 200 pessoas prestaram homenagem a Summer, numa vigília que teve lugar no