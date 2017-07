Menina desaparecida encontrada morta com golpe na cabeça

Pais tinham perdido a criança de 3 anos de vista em restaurante. Morte está envolta em mistério.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 13:05

A pequena Lucía Vivar Hidalgo, de apenas três anos, estava desaparecida desde a noite passada em Málaga, Espanha. Os pais da criança perderam-na de vista quando estavam num restaurante. Lucía ainda terá digo vista junto à estação de comboios de Pizarra, antes de ter sido encontrada morta esta quinta-feira, na linha do comboio.

Logo após on desaparecimento da menina, mais de 600 pessoas juntaram-se à equipa da polícia nas buscas pela menor. O corpo foi encontrado a sete quilómetro do local onde Lucía tinha sido vista pela última vez, entre Pizarra e Alora. Foi um maquinista que deu conta do cadáver da criança na linha férrea e alertou as autoridades.

Segundo o La Vanguardia, fonte da polícia adianta que todas as hipóteses estão em investigação, desde a tese de homicídio até à de acidente. Aguarda-se pela autópsia, para determinar as causas da morte. A primeira investigação da Guardia Civil e da Policía Judicial apontava para a hipótese da menina ter sido colhida por um comboio mas, tendo em conta a grande distância que separava o corpo do local do último avistamento, foi descartada.

Investiga-se agora a possibilidade de Lucía ter andado pela linha férrea alguns quilómetros, tendo acabado por adormecer junto aos carris. Um comboio poderá ter passado e projetado a criança, matando-a.

Segundo testemunhas o corpo da menina teria apenas um profundo golpe na cabeça, mas apenas o resultado da autópsia poderá dar provas credíveis sobre o que lhe terá acontecido.

A família da pequena Lucía está em choque, uma vez que terá perdido a menina de vista "por apenas dois minutos". Lucía vivia com os pais em Alhaurín el Grande, onde foram decretados três dias de luto pela morte da criança.