Menina de três anos morre congelada após professora se esquecer dela no recreio

Criança de três anos foi encontrada caída junto a uma pilha de neve.

17:38

Uma menina de três anos morreu congelada no recreio do jardim de infãncia que frequentava, após a sua professora se ter esquecido dela ao ar livre.



O corpo de Zakhra Rzayeva foi encontrado atrás de uma pilha enorme de neve no parque infantil da escola. Os termómetros marcavam -5º.



"A professora do jardim de infância esqueceu-se da menina de três anos ao ar livre depois de fazerem uma caminhada. Só se lembrou dela cerca de duas horas depois", disse uma fonte ligada ao estabelecimento de ensino à imprensa local.



As autoridades russas deram início a uma investigação para apurar responsabilidades no caso da morte da criança. Os docentes e os empregados do jardim de infância vão ser interrogados.