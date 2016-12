Menina do Twitter de Alepo retirada em segurança

Turkish NGO @ihhinsaniyardim confirmed that this morning @AlabedBana and her family were rescued from Aleppo amid a group of 1,500 people. pic.twitter.com/CyBhsfKXgj — Chronicles of Shame (@ShameChronicles) 19 de dezembro de 2016

Dear @MevlutCavusoglu & @rt_erdogan please please please make this ceasefire work & get us out now. We are so tired. - Fatemah #Aleppo

Há vários meses que o Twitter de Bana Alabed se tornou a mais famosa referência das dificuldades que a população vive na cidade síria de Alepo, praticamente toda destruída pela guerra entre o governo e os rebeldes.A menina de sete anos tem relatado frequentemente na rede social Twitter as privações e sofrimento que ela e a sua família têm passado. Mas desde o início do mês que não se sabia do seu paradeiro. Esta segunda-feira, a iniciativa Chronicles of Shame - que denuncia os abusos contra refugiados - publicou no twitter uma mensagem tranquilizadora - Bana e a sua família saíram de Alepo e estão em segurança.Bana aparece numa foto com o pai. Sorri e parece tranquila.A última mensagem de Bana foi publicada este domingo