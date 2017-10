Menina mais bonita do mundo conquista passereles em Milão

Thylane Blondeau desfilou para a marca italiana Dolce&Gabbana.

02.10.17

Thylane Blondeau continua a dar que falar. Conhecida como 'a menina mais bonita do mundo', a jovem de 16 anos desfilou pela primeira vez nas passereles em Milão, para a marca italiana Dolce&Gabbana, ao lado de Mari Ruy Barbosa e Hailey Baldwin, filha de Stephen Baldwin.

A modelo francesa foi apelidada de 'a menina mais bonita do mundo' com apenas 6 anos e agora que cresceu já conta com 1,6 milhões de seguidores no Instagram, onde partilha fotos e vídeos cheios de atitude e sensualidade.

Thylane Blondeau faz ainda publicidade a outras marcas como a M.A.C e Dior, para além de ser embaixadora da L'Oréal.