Menina morre asfixiada após ser violada pelo pai

Homem pode não ser condenado pelo homicídio da filha.

16:29

Uma menina de 13 meses morreu asfixiada depois de ser violada alegadamente pelo próprio pai, no Reino Unido.



O caso remonta a 12 de dezembro de 2012. Poppi Worthington estava a dormir no quarto do pai quando a mãe, que se encontrava no piso inferior, ouviu os seus gritos. Quando chegou perto da menina, percebeu que algo estava errado e chamou uma ambulância.



A investigação durou cinco anos. O pai da menina era o principal suspeito do crime. Esta segunda-feira, o médico legista foi ouvido em tribunal e explicou as causas da morte da menina.



Poppi morreu por asfixia depois de ser abusada sexualmente. O último inquérito foi aberto três semanas antes do Natal. O pai da menina, Paul Worthington, recusou-se a responder 252 vezes às questões que lhe foram colocadas em tribunal. O homem poderá não ser condenado pelo homicidio da menina por esta não ter morrido dos abusos sexuais, e sim pela asfixia.



A mãe da criança teve de sair da audiência quando o médico legista começou a descrever graficamente as lesões que a pequena Poppi sofreu.



Junto à campa da bebé foi encontrado, na semana em que a Poppi fazia anos, um cartão onde se podia ler: "Estás sempre no meu pensamento. Tem um lindo aniversário a brincar com todos os meninos e meninas especiais aí em cima. Papá", pode ler-se.