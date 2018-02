Menina morre cortada por lâmina de corta-relva

A chapa de metal atravessou a cabeça da rapariga, de 14, enquanto esta brincava no relvado da escola.

Nur Afini Roslan estava no recinto da instituição escolar, na cidade de Gemas, sul da Malásia, quando a lâmina do corta-relva atravessou o seu rosto.



A estudante teve morte imediata e as duas amigas, de 13 e 14 anos, que se encontravam no local, sofreram ferimentos ligeiros. Acredita-se que arma do crime tenha voado de uma máquina que trabalhava nas imediações da escola.

Uma funcionária do colégio chamou os paramédicos que chegaram ao local minutos após a morte da aluna.

A identidade do maquinista ainda não foi revelada, mas segundo as autoridades, a lâmina ter-se-á soltado enquanto o corta relvas era puxado por um trator.

O corpo da jovem foi transportado para o hospital local para a recolha de provas que possam apoiar a investigação. As amigas de Nur, que assistiram à sua morte, serão acompanhadas por psicólogos.