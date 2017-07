Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina sofre insolação durante sono e demora 20 minutos a acordar

Mãe partilhou imagem no Facebook para alertar outros pais.

20:04

Uma mulher partilhou a foto da filha a dormir para alertar os pais quanto ao perigo de insolação mesmo não havendo exposição ao sol.



Jessica Abma publicou uma imagem de Anastacia no Facebook onde a menina parece estar a dormir profundamente na cama, com a pele húmida e vermelha.



A mãe afirma ter vivido uma dos momentos mais assustadores quando se apercebeu que Anastacia não acordava do sono. Ligou para o 112 e, vinte minutos depois, a menina acordou e começou a chorar.



A mulher afirma que não imaginava que o quarto da menina poderia atingir temperaturas tão elevadas e que não sabia que era possível apanhar uma insolação sem haver a presença de sol.