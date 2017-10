Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina entra na menopausa aos cinco anos

Emily teve todos os sintomas de uma mulher mas é apenas uma criança.

19:16

Emily Dover tem apenas cinco anos mas já passou por todas as mudanças que as raparigas vivem na adolescência. Começou a ter seios com dois anos e, aos quatro, já era menstruada. No último ano, a criança começou a ter pelos na cara e nas partes íntimas. Agora, com apenas cinco anos, está a passar pela menopausa.



A mãe, Tam Dover, refere que Emily, natural de New South Wales, na Austrália, está ciente das mudanças corporais pelas quais está a passar mas que não consegue compreender qual a razão de lhe estarem a acontecer. "Ela nunca teve a oportunidade de ser uma menina pequena. Teve de aprender a colocar pensos higiénicos quando tem o período", conta ao jornal britânico The Mirror.



Além das alterações corporais, Emily sente também as mudanças comportamentais e de emoções características destas fases da vida. "É difícil explicar-lhe o que está a acontecer. Ela sabe que é diferente e muito maior do que as outras crianças", acrescenta Tam Dover.



A mãe lembra que, aos quatro meses, a menina parecia já ter o corpo de uma criança de um ano.



Este ano foi diagnosticada com a doença de Addison's, que se caracteriza por uma desordem nas glândulas endócrinas que libertam diversas hormonas como a adrenalina e o cortisol.



Emily tem mais duas irmãs que nunca mostraram qualquer tipo de sintomas "anormais" para a idade.