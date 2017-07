Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina tira foto antes de morrer eletrocutada na banheira

Madison morreu aos 14 anos.

09:59

Madison Coe, uma jovem de 14 anos que morreu eletrocutada na banheira da casa do pai, no estado norte-americano do Novo México, tirou uma fotografia momentos antes de morrer e enviou a uma amiga.



A imagem, agora divulgada e partilhada pela polícia local - de modo a servir de lição para outros jovens - mostra a extensão do carregador do seu telemóvel, ligada na casa de banho onde Madison tomava banho.



No texto que acompanhava a fotografia enviada à amiga pode ler-se: "Quando usas um cabo de extensão para puderes usar o telemóvel enquanto estás na banheira".



Inicialmente, pensou-se que a causa da morte da jovem teria sido o facto do seu telemóvel ter caído à água. No entanto, atualmente, acredita-se que o acidente tenha sido causado devido à extensão utilizada para carregar o aparelho.



A decisão de divulgar a fotografia foi tomada em conjunto com os familiares da menina.