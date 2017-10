Menina violada pelo primo atira filho bebé pela janela

Pais sabiam da gravidez, mas não denunciaram o caso por vergonha.

Uma menina indiana de 14 anos foi violada pelo primo e teve um filho fruto do ataque. Quando deu à luz, em casa, a adolescente atirou o bebé pela janela da casa de banho. A menor encontra-se internada e vai ser presa depois de sair do hospital. O recém-nascido sobreviveu e está estabilizado.

Segundo os meios de comunicação locais, a menina, que vive com os pais e com o primo, disse ter sido violada pelo primo enquanto os pais estavam no trabalho e, aparentemente, foi atacada várias vezes, na sua casa em Vasai, Bombaim, na India. Os progenitores sabiam que a filha estava grávida, mas não denunciaram o caso às autoridades por vergonha.

O inspetor Sanjay Hazare, da polícia de Waliv, disse que a menina deu à luz na quinta-feira à noite e depois atirou o bebé pela janela fora. Algumas mulheres encontraram a criança caída no chão e levaram-na para o hospital mais próximo. Em seguida, entregaram a mãe à polícia de Waliv.

"O bebé está na unidade neonatal, nos cuidados intensivos, e está estável. A polícia trouxe a mãe para o hospital na sexta-feira à noite. Ela está em tratamento", contou o doutor Bhakti Chaudhary, responsável pelo acompanhamento da mãe e do filho.



O primo foi preso por violação e a menina vai ser levada a tribunal assim que sair do hospital.