Meninas de 3 anos desaparecidas há 20 dias encontradas em decomposição

Crianças foram encontradas dentro de um carro roubado em São Paulo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:48

Duas meninas de apenas três anos de idade que desapareceram há cerca de 20 dias numa favela de São Paulo foram encontradas na tarde desta quinta-feira já em estado de decomposição dentro de um carro roubado abandonado numa rua da mesma comunidade pobre onde viviam, na zona leste daquela cidade brasileira. Os corpos das duas meninas foram encontrados dentro do compartimento de carga de uma carrinha Fiorino que havia sido roubada e foi deixada numa rua da favela Jardim Lapena, no bairro de São Miguel Paulista.

Foi o odor muito forte que exalava da viatura, parada há tempos no local, que chamou a atenção de moradores e estes alertaram a polícia. Ao abrirem o compartimento de carga do veículo, os agentes avistaram imediatamente os corpos das duas crianças, já num estado tão avançado de decomposição que num primeiro momento nem foi possível perceber se eram de menina ou menino ou que idade tinham.

O reconhecimento, por enquanto ainda provisório, foi feito na manhã desta sexta-feira pelas mães das duas crianças através das roupas que usavam no dia do desaparecimento, mas devido ao estado dos corpos só poderá ser confirmado oficialmente depois da realização de exames necroscópicos. O carro com os corpos das duas crianças estava abandonado a menos de 150 metros das casas onde elas viviam, e por onde familiares e conhecidos passaram inúmeras vezes nas tentativas para localizar as bebés.

Vizinhas e amigas, as duas meninas desapareceram no mesmo momento quando brincavam na rua, em frente às suas casas, ainda no mês de Setembro. Todas as tentativas feitas pela família e pela polícia para as localizar foram infrutíferas até esta quinta-feira, quando, numa trágica ironia, se comemorou no Brasil o Dia das Crianças.