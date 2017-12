Menino autista surpreende a cantar em supermercado

Calum Courtney chegou a participar na versão britânica do programa "The Voice".

Calum Courtney, de 10 anos, surpreendeu os clientes de um supermercado de Basilon, em Inglaterra, quando começou a cantar. O vídeo do menino autista a interpretar a música "Who’s Lovin’ You" de Smokey Robinson tornou-se rapidamente viral nas redes sociais.

Esta apresentação de Calum pode-lhe ter dado uma acordo discográfico com um produtor que quer trabalhar com ele num single de caridade em 2018, segundo avança o jornal The Sun.



A criança já participou na versão britânica do programa "The Voice", mas acabou por ser rejeitado. Tupney Courtney, mãe de Calum, mostrou-se muito orgulhosa do filho. "Ela está sempre a cantar em casa e na rua. Ele gosta que as pessoas estejam a ouvir", disse.

O vídeo de Calum a cantar foi gravado por Tupney que iria mostrar ao pai do menino, mas a sua irmã publicou na página do Facebook e rapidamente se tornou viral.

O menino, que já se apresentou a interpretar músicas de Emeli Sandé e JP Cooper, deve ir para estúdio na primeira semana de janeiro onde vai gravar o seu primeiro single.

"Ele acha que vai comprar uma mansão", acrescentou a mãe de Calum.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/T5cB0-3NrJI" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>