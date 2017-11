Menino com doença terminal pede postais de Natal

Família de criança de 9 anos antecipou a quadra como último adeus.

Uma família do Maine, nos EUA, está a pedir ajuda para celebrar o último Natal de Jacob Thompson, uma criança de 9 anos com cancro terminal.



O brincalhão Jacob é fã da Guerra das Estrelas, do jogo Minecraft e adora brincar com Legos mas, para assinalar o seu último Natal, a criança decidiu pedir postais.



Jacob sofre com uma doença degenerativa incurável desde os cinco anos e, em outubro, a família ficou a saber que a criança não teria mais do que um mês de vida. Como tal, está a pedir ao mundo para enviar postais de Natal a Jacob, para que o menino possa celebrar a quadra antecipadamente.



"Ele recebeu alguns postais no Halloween e adorou. Foi como receber uma prenda. Ele leu as cartas em voz alta e sorriu imenso", contou o pai, em entrevista à CNN.







"Ele ficou muito entusiasmado ao ver o que as pessoas tinham a dizer e isso alegrou-lhe o dia", adiantou.



Como tal, a família de Jacob providenciou uma morada para que todos possam enviar mensagens ao menino. Desde que o pedido foi feito, a família já recebeu mais de cem postais, enviados por norte-americanos, mas também de países como Holanda, Austrália e Dinamarca. "Até há recebemos feedback da Antártica", diz o pai do menino, que adora cantar, fotografar e pinguins.

Se quiser enviar o seu postal para Jacob deverá fazê-lo com a maior brevidade possível para a seguinte morada:

Jacob Thompson

c/o Maine Medical Center

22 Bramhall Street

Portland, ME 04102

USA