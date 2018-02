Menino com Síndrome de Down esquecido no autocarro da escola

Rapaz de 12 anos ficou trancado no interior do transporte até a mãe reportar o desaparecimento.

20:01

Portador de trissomia 21, Alex Jones foi encontrado no autocarro da escola, ainda com o cinto de segurança posto, uma hora após de ter sido reportado o seu desaparecimento. O alerta foi dado pela mãe, Victoria Baynham, que estranhou o atraso do filho, que afinal tinha ficado esquecido dentro do transporte escolar.



O motorista fez o circuito normal, trancou o autocarro na garagem e o menino ficou no escuro até ser encontrado. O caso aconteceu no País de Gales, Reino Unido.

Victoria ligou para a escola e companhia de transportes, mas a procura pelo menor só se iniciou após a diretora da instituição escolar confirmar a existência de vídeos de Alex a entrar no autocarro.

A mãe recorda ao jornal The Sun que começou a pensar no pior porque o rapaz "não conhece a área onde habita", mas que foi um alívio encontrá-lo 'bem'.



Alex já teve leucemia duas vezes e devido aos tratamentos, fica bastante cansado em viagens de carro, o que leva Victoria a acreditar que o motorista não deu pela presença da criança por esta ter adormecido.

O menino não consegue andar de autocarro desde o acontecimento e fica bastante perturbado sempre que a história é contada.

O motorista não se desculpou pelo incidente, mas a escola enviou recentemente uma carta a informar que será aberto um inquérito para apurar as circunstâncias do incidente.