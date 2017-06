Menino da tocha olímpica de Londres morreu

Kieran Maxwell ficou conhecido do grande público no ano de 2012, na altura dos Jogos Olímpicos de Londres.

Com apenas 13 anos, o menino ficou responsável por carregar a tocha olímpica e durante o desfile, foram algumas as quedas que deu. Kieran havia perdido uma perna devido a um cancro raro que tinha nos ossos e caminhava com a ajuda de uma prótese.

Passados cinco anos, a família do jovem informou esta segunda-feira que Kieran não resistiu à doença, acabando por morrer na passada sexta-feira, eqnaunto dormia na casa dos pais em Heighington, Lincolnshire, no Reino Unido.

Na página oficial da criança no Facebook, a mãe escreveu que "é com o coração pesado" anuncia a morte do filho. Segundo Nicola Maxwell, Kieran "já não estava muito bem" nas últimas semanas, chegando mesmo a ser lhe administrada morfina para acalmar as dores.

O que achou desta notícia?







90% Muito insatisfeito

90%





10% Muito satisfeito