Menino de 10 anos forçado a fazer sexo com a mãe e padrasto

Criança foi obrigada a envolver-se sexualmente com o casal.

09:59

Uma mulher residente em Swansea, no País de Gales, obrigou o filho de 10 anos a atos sexuais consigo e com o seu companheiro.



Em tribunal, a história foi relatada de forma detalhada, apesar das identidades terem sido salvaguardadas para interesse do menor. A criança foi forçada a utilizar um brinquedo sexual na mãe, que o obrigou a observá-la enquanto fazia sexo com o padrasto.



Mais tarde, o menino foi ainda forçado a tirar uma 'selfie' com a mãe completamente nus. A juntar a tudo isto, a criança ainda foi alvo de uma série de abusos sexuais por parte do parceiro da progenitora.



A situação foi descoberta pelas autoridades quando uma ex-namorado do atual parceiro da mãe foi à polícia manifestar preocupação relativamente às preferências sexuais do ex-companheiro. De acordo com o seu testemunho, o homem já tinha manifestado o desejo de ter relações sexuais com crianças e já tinha pedido à sua ex-companheira para se vestir como uma adolescente e o tratar por 'papá'. Após algumas investigações, a polícia conseguiu descobrir os abusos e levar o caso a tribunal.



O pai biológico da vítima relatou em tribunal os efeitos devastadores que os abusos sexuais tiveram no seu filho. O casal aguarda agora em prisão preventiva a sentença final, lida na próxima quinta-feira.