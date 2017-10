Menino de 12 anos tenta suicídio e mata jovem ao cair de viaduto

O incidente, que ocorreu este sábado, está a ser tratado pela polícia estadual como uma tentativa de suicídio. A porta-voz da polícia, Corinne Geller, disse em comunicado oficial, que o menino "aterrou num Ford Escape" e o impacto matou a mulher que seguia ao volante. O rapaz foi levado para um hospital local e encontra-se em estado grave.



A vítima já foi identificada. Marisa Harris, de 22 anos, natural de Olney, Estados Unidos da América, teve morte imediata.





A rapariga estava a tirar o mestrado em aconselhamento clínico na Marymount University e tinha uma paixão por trabalhar com crianças com graves problemas comportamentais, disseram os pais, segundo o The Washington Post. "Ela não tinha medo de nada, era absolutamente destemida", disse Patrick Harris, pai de Marisa . "Ela era amada pelos amigos, era muito querida pela família e admirada por todos. Era uma estrela brilhante".