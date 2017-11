Menino de 21 meses morre ao cair de janela

Jayden Beckett estava a esconder-se dos pais quando caiu de cabeça da janela do primeiro andar.

Uma criança com 21 meses morreu depois de cair da janela do primeiro andar onde vivia com os pais em Earley, Inglaterra. Jayden Beckett debroçou-se na janela da casa de banho e caiu de cabeça.



O rapaz estava a esconder-se da mãe porque não queria dormir. "Nós fomos para a cama, mas Jayden fugiu por alguns minutos. Eu pensei que ele tinha ido ver a minha irmã que mora connosco, que é o que ele faz muitas vezes, para adiar ir para a cama", disse Stephanie, mãe da criança, segundo o jornal DailyMail.



O pai, que estava na rua a fumar um cigarro, assistiu ao sucedido. "Eu vi-o aterrar no chão. Gritei para Stephanie e levei-o para o carro", disse o pai do menino. O casal transportou-o para o hospital Royal Berkshire. Jayden sofreu lesões cerebrais devastadoras e esteve ligado a uma máquina de suporte de vida, que acabou por ser desligada, declarando-se a morte da criança.



O inquérito foi aberto. "A conclusão a que cheguei é que foi um acidente. Gostaria de dizer que esta é uma situação em que todos os pais só podem ter simpatia e reconhecimento. A maioria das pessoas teria agido exatamente da mesma maneira e podia ter acontecido com qualquer pai", disse Bedford, investigador forense.