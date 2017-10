Menino de cinco anos encontra mãe morta pelo padrasto

Criança tinha ligado para a polícia a denunciar o homem por violência doméstica.

Por Daniela Santos Jorge e Pedro Zagacho Gonçalves | 11:56

Um menino de cinco anos encontrou a mãe morta, em casa, oito meses depois de ter ligado para a polícia a denunciar o padrasto de violência doméstica. A mulher estava morta dentro do quarto, com facadas na garganta.

Farkhanda Younis, de 30 anos, vivia com o marido, conhecido por ser muito ciumento, e com o filho de uma relação anterior, em Chadderton, em Inglaterra. A criança apercebeu-se que a mãe sofria de violência por parte do padrasto e decidiu ligar para a polícia a contar a situação vivida em casa. Segundo o jornal britânico Metro, as autoridades falaram com o casal e chegaram à conclusão que tinha sido uma 'chamada de falso alarme com boa intenção'.

Oito meses mais tarde, em Abril de 2013, o menino voltou a ligar para a polícia, mas desta vez dizia que a mãe não respondia e que estava com o quarto trancado. Quando abriram a porta perceberam que Farkhanda estava morta, depois de ter sido esfaqueada na garganta.

Jahangir Nazar, de 35 anos, padrasto da criança, foi considerado culpado da morte da mulher e foi agora condenado a pena de prisão perpétua com hipótese de sair em liberdade condicional ao fim de 22 anos de pena cumprida.

Em três ocasiões, antes do telefonema da criança, os vizinhos chamaram a polícia para denunciar suspeitas de violência doméstica em casa do casal. As autoridades averiguaram cada uma das situações, mas chegaram sempre à conclusão de que não existia motivo nenhum para se pensar que Farkhanda sofria de maus-tratos.



O relatório de um inspetor da polícia revela que a mulher foi vítima de violência doméstica durante muito tempo, o que confirmou as chamadas da criança e as denúncias dos vizinhos, como sendo reais.