Menino de dois anos fica preso entre paredes de vidro

Vídeo mostra o regaste impressionante.

Um menino de dois anos foi resgatado com vida depois de ter ficado entalado entre duas paredes de vidro numa agência bancária no Brasil. O alerta foi dado pela mãe da criança que rapidamente chamou as autoridades.



De acordo com o jornal Globo, a agência bancária estava encerrada e só as caixas de multibanco estavam em funcionamento.



As imagens mostram o momento em que as autoridades fazem o resgate da criança. O polícia teve de retirar o colete, a arma e o cinturão e aos poucos conseguiu chegar à roupa do menino. O bebé foi retirado aos poucos e saiu ileso do incidente.



Após o resgate, a criança foi entregue à mãe.