Menino de oito anos aprende a conduzir na Internet e rouba carro aos pais

Um menino de oito anos, natural de Ohio, nos Estados Unidos, tinha um desejo tão grande de comer hambúrgueres que acabou por roubar a carrinha da família aos pais e conduziu até ao restaurante McDonald’s mais próximo na companhia da irmã mais nova, de apenas quatro anos.

O caso insólito deixou as autoridades incrédulas. A criança conduziu cerca de três quilómetros e acabou na janela de drive-through, para espanto dos empregados, a tentar fazer um pedido. Quando questionado pela polícia, o menino explicou que tinha aprendido a conduzir no YouTube.

Os dois irmãos aproveitaram o momento em que os pais dormiam para roubar as chaves do carro e sair de casa. De acordo com testemunhas, o menino respeitou todas as regras de trânsito, parando em sinais de stop e semáforos e sinalizando as mudanças de direção.

No final as duas crianças não conseguiram finalizar o pedido mas os empregados do restaurante, que acharam estar a ser alvo de uma partida, acabaram por levar os dois irmãos para dentro do estabelecimento, onde lhes foi oferecida uma refeição, antes dos avós chegarem e levarem os netos para casa.

