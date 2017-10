Menino de onze anos morto à dentada pelo cão

Criança foi encontrada coberta de sangue e ainda com vida.

Outros vizinhos disseram que o cão

ladrou durante o dia todo, enquanto estava no terraço e viram um veterinário entrar em casa da criança com um cobertor e algum equipamento. No entanto, não se sabe se o cão foi, ou não, morto pelo médico.









Um rapaz de onze anos morreu, no domingo, depois de ter sido encontrado em casa coberto de sangue. A criança foi morta à dentada pelo animal de estimação, um pastor-alemão. O menino vivia com a família em Newtonabbey, Belfast, no Norte da Irlanda, desde os 3 anos de idade.Ryan Busa foi transportado para o hospital, numa maca, por volta do meio dia de domingo, depois de ter sido reanimado pelos médicos numa ambulância. A criança foi declarada morta momentos depois de ter chegado ao hospital.A polícia abriu um inquérito e chegou à conclusão que o cão da família atacou o menino e um homem, o pai da criança, quando este o tentou salvar. O homem teve que ser assistido devido a ferimentos causados pelo animal.Amanda Mullen, de cinquenta anos, vizinha de Ryan, viu uma ambulância a chegar a casa da vítima. "Eu vi o rapaz a sair de casa. Estava coberto de sangue.", disse Amanda ao jornal"A polícia está a investigar a morte trágica de um menino de onze anos, na área deNewtownabbey, no domingo, dia quinze de outubro", disse o porta-voz da Polícia da Irlanda do Norte. "Não existem mais detalhes até ao momento", acrescentou.