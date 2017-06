Menino denuncia o próprio pai por tráfico de droga

Um menino de 11 anos denunciou o próprio pai à polícia por tráfico de drogas, na passada semana, em Lawrence, no estado de Massachussetts, nos EUA.

A criança ligou para o número de emergência norte-americano (911) depois de encontrar uma mala no quarto do pai com 200 gramas de heroína.



"Acho que o meu pai vende drogas", terá dito o menino durante a chamada.

Ao The Boston Globe, a polícia revelou que o material apreendido valia cerca de 8 mil euros e que o menino contou, durante a mesma chamada, que encontrou o pai "completamente drogado".

De acordo com o mesmo jornal, depois desta denúncia, Yamil Mercado, de 40 anos, foi identificado e formalmente acusado de tráfico de drogas e ameaça.

O chefe da polícia de Lawrence, James Fitzpatrick, elogiou o menino pela coragem.

"Foi bravo e corajoso ao ligar para nós", disse James adiantado que a criança já tinha denunciado o pai há cerca de um ano por utilizar drogas.

