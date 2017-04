Menino desaparecido afinal estava debaixo da cama

"Nós apenas estamos felizes por ele estar bem. Quando algo assim acontece, pensamos logo no pior mas gostava de agradecer à comunidade que ajudou a procurar por ele. Amigos nossos até imprimiram fotografias dele na biblioteca e foram espalhá-las pelas ruas", contou o irmão do pequeno Josh.



Aparentemente o menino estava dentro de uma das gavetas que existem na parte de baixo da cama."Nós apenas estamos felizes por ele estar bem. Quando algo assim acontece, pensamos logo no pior mas gostava de agradecer à comunidade que ajudou a procurar por ele. Amigos nossos até imprimiram fotografias dele na biblioteca e foram espalhá-las pelas ruas", contou o irmão do pequeno Josh.

O que achou desta notícia?







4.8% Muito insatisfeito

4.8%



4.8%

4.8% 90.4% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







4.8% Muito insatisfeito

4.8%



4.8%

4.8% 90.4% Muito satisfeito pub

Josh Dinning, uma criança britânica de 9 anos, tinha sido dado como desaparecido mas afinal estava "debaixo da cama".O menino foi para a cama às 21h30 e, quando os pais foram acordá-lo para o levar à escola, Josh não estava não estava lá. Várias pessoas, desde a polícia até aos vizinhos, andaram à procura do rapaz. Foram destacados agentes para patrulhar a zona junto ao rio, enquanto um helicópetero sobrevoava a localidade para tentar avistar a criança.Acabou por ser encontrado na cidade de Gateshead, de acordo com o detetive Vanessa Jardine. "Estava sentado do lado de fora da casa quando, de repente, ouvi alguém a dizer que o tinha encontrado", relatou o irmão mais velho de Josh.