Menino dispara contra a irmã de dois anos

Criança atingiu acidentalmente a menina enquanto brincava com a arma.

16:21

Um rapaz disparou acidentalmente sobre a irmã, de apenas dois anos, enquanto brincava com a arma do pai. Após o incidente, ocorrido em KwaZulu- Natal, na África do Sul, a criança virou a arma para si.

Segundo as autoridades locais, o menino ficou apavorado com o cenário da irmã baleada e terá cometido suicido. A menina foi transportada para o hospital, mas acabou por não sobreviver.

A arma usada tem licença atribuída ao pai das crianças que foi interrogado pela polícia após o incidente.

Foi aberto um inquérito para apurar responsabilidades e o caso está a ser investigado como homicídio.