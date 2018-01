Menino fica com parafuso de 15 centímetros espetado na cabeça

Criança escapou à morte no dia de anos por um milímetro.

13:04

Um menino de 13 anos escapou por pouco à morte, depois de ter ficado com um parafuso de 15 centímetros espetado na cabeça.

Darius Foreman, um adolescente de Maryland, nos EUA, estava a construir uma casa na árvore do quintal quando caiu. Na queda deslocou um ramo, o que fez com que a uma tábua de um metro e meio caísse em cima do rapaz.

A tábua tinha o parafuso preso, que ficou espetado mesmo no meio da cabeça da criança. O parafuso ficou alojado no centro dos dos hemisférios do cérebro da criança, a um milímetro de causar uma hemorragia que resultaria na morte certa de Darius.

O menino foi ajudado por bombeiros, que cortaram a tábua para o conseguir transportar, e levado de urgência para o Hospital John Hopkins.

Os médicos levaram a cabo a delicada cirurgia e conseguiram remover o parafuso, precisamente no dia em que Darius celebrava o seu 13.º aniversário.

"Fiquei em pânico. Foi a coisa mais assustadora que tive que passar na vida", conta à CNN a mãe do menor.

O médico responsável pela cirurgia, o Dr. Alan Cohen, revelou que o mais pequeno erro poderia ter-se revelado "catastrófico". "Removemos fragmentos de osso da ferida e um pequeno coágulo sanguíneo. Estava a um milímetro de sangrar até à morte. É um menino com muita sorte", afirmou o médico.