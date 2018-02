Menino forçado a viver em casota de cão antes de ser morto à pancada

Criança foi violada e queimada. Mãe escondeu o corpo do filho.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 15:22

Um menino norte-americano de 13 anos foi forçado a viver numa casota de cão, sem comida nem água, antes de ser morto à pancada pelo namorado da mãe, que torturava e violava o menor. O corpo do pequeno Jeremiah Valencia foi enterrado à beira de uma estrada, ao que tudo indica pela mãe.

O cadáver do menor foi encontrado com uma fralda posta, numa campa rasa junto a uma estrada muito movimentada no estado norte-americano do Novo México há cerca de um mês.

Antes do horrendo crime, a irmã mais nova do menino já tinha acusado o namorado da mãe, Thomas Wayne Ferguson, de a agredir regularmente com muita violência. O casal foi condenado por maus-tratos infantis, e as autoridades tentavam desde então encontrar o menino, que estava desaparecido.

Tracy Ann Pena, mãe das crianças, terá revelado a uma outra reclusa o que realmente tinha acontecido ao filho, o que levou as autoridades ao corpo da criança.

A autópsia ainda não foi revelada publicamente, mas o jornal Santa Fe New Mexican teve acesso ao relatório e cita os documentos para garantir que a criança "apresentava queimaduras em várias partes do corpo consistentes com atos de tortura e sinais de abusos sexuais repetidos".

Confrontada com os crimes do namorado, Tracy, de 35 anos, explicou que tinha sido ela a esconder os restos mortais no menor, depois de ter sido ameaçada de morte por Thomas.

O homem, de 42 anos, é agora também acusado pelo filho de um anterior casamento de abusos sexuais. Jordan Nunez, de 19 anos, garantiu às autoridades que o pai o violava e o ameaçava de morte, se contasse os abusos a alguém. O jovem acabou também detido, por suspeitas de ligações à morte de Jeremiah.

Jordan Nunez e Tracy estão acusados de agressão, manipulação de provas, conspiração e ocultação de cadáver. Já Thomas Wayne Ferguson está acusado de mais de 17 crimes, onde se incluem, maus-tratos infantis, homicídio, tortura e abusos sexuais.