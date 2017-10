Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino morre por falha de eletricidade em hospital

João Marques de Sá tinha 10 meses e estava internado devido a um pneumonia.

12:35

João Marques de Sá, de 10 meses, morreu esta quinta-feira depois da chuva ter provocado uma falha na eletricidade do hospital Infantil de Palmas, no Brasil.



O menino foi internado devido a uma pneumonia e estava, segundo a mãe, a correr tudo na normalidade. "Ele estava a respirar bem e a reagir bem, tudo normal. Mas acabou a energia e tiveram que tirar o tubo, puxaram uma extensão de outra sala. A extensão não dava para ligar todos os aparelhos. A médica discutiu mas disseram que não podiam fazer nada", explica Larissa Sousa de Sá, mãe de João, ao site G1.



A criança deu entrada no hospital às 9h00 e morreu às 18h00. "Paciente estava entubado com ventilação mecânica. Faltou a energia e o respirador não funcionou", pode ler-se no relatório do óbito.



A mãe contou que os médicos tentaram ainda reanimar a criança, durante uma hora, mas sem sucesso. "Veio outra médica e chamou-me, eles fizeram de tudo, mas ele morreu", conta a mulher.



Larissa lamenta a falta de estruturas do hospital e foi aberto um inquérito sobre a morte da criança.