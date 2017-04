Menino que nasceu com oito membros é operado na Índia

Um menino iraquiano de sete meses que nasceu com oito membros foi submetido a uma cirurgia na Índia, depois de lhe ter sido negada a operação no seu país de origem por falta de equipamentos.

Karam Sarmed sofre da doença de de Polymelia, uma doença rara que faz com que a criança nasca com mais quatro membros do que o normal.



Apesar de no Iraque a operação não ser possível de realizar, o pai da criança, Sarmed Ahmed, de 28 anos, não desistiu de curar o filho e quando ouviu falar da possibilidade de operar o filho na Índia, não pensou duas vezes.



"O Karam é o nosso primeiro filho e foi muito doloroso ver a condição em que ele vivia. Ficámos devastados. Temos imenso que agradecer aos médicos que operaram o nosso menino. Deram-lhe uma nova vida", revelou emocionado o pai da criança em declarações ao jornal The Sun.



A operação cirúrgica, que foi realizada em três fases diferentes, foi bem sucedida e em breve Karam vai poder regressar à sua terra Natal com os pais.





