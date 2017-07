Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino sofre queimaduras após fazer tatuagem de henna

Logan, de 7 anos, fez uma reação alérgica à tinta preta do desenho.

10:52

Uma mãe preocupada recorreu aos meios de comunicação social para alertar outros pais dos riscos que correm se deixarem os seus filhos pequenos fazer tatuagens de Henna, uma técnica muito utilizada nos países asiáticos, que se está a tornar numa tendência generalizada no ocidente.



A mulher expôs o caso do seu filho, Logan, de apenas sete anos, que sofreu fortes queimaduras e erupções cutâneas após tatuar duas pistolas na zona do peito, durante umas férias em família, em Tenerife.



Os pais do menino pagaram 10 euros para que desenhassem uma tatuagem de henna - um método de tatuar sem dor e de índole temporária - na pele do filho.



Tudo parecia estar bem até a criança começar a sentir dores e comichões fortes nos dias seguintes.



Já em Midlothian, na Escócia, onde a família reside, o menino foi visto por um médico que disse que a tinta preta na tatuagem tinha provocado uma reação alérgica na pele de Logan.



No dia seguinte, a família foi informada de que a criança iria precisar de realizar tratamentos para queimaduras. O menino está a ser medicado e a utilizar almofadas de refrigeração na zona dos ferimentos para aliviar as dores.



"Os primos dele já tinham feito uma vez, por isso achei que era tranquilo ele fazer também. Na altura nunca nos passou pela cabeça que isto poderia acontecer. Não deixem os vossos filhos fazer isto, nao vale a pena correrem este risco", disse a mãe de Logan num apelo a mães e pais de crianças.