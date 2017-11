Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meninos de 2 e 4 anos morrem em casa durante incêndio

Crianças estavam a brincar com fósforos.

14:23

Dois meninos, de 2 e 4 anos, morreram este sábado num incêndio no bairro Vila António Augusta em Caçapava, no Brasil.



A família explicou que a criança mais velha saiu do quarto e foi até à cozinha, onde pouco tempo depois começou o incêndio. Acreditam que as crianças estavam a brincar com fósforos, segundo avança o G1.



Quando os bombeiros chegaram ao local as crianças já estavam fora de casa e o fogo tinha sido extinto.



Os pais sofreram ferimentos leves, o filho mais velho sofreu queimaduras graves e o menino de dois anos, que estava no quarto, inalou fumo e morreu por intoxicação.