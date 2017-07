Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meninos do coro abusados na Alemanha

547 crianças sofreram abusos físicos e sexuais em 60 anos.

Por Marco Fonseca Pereira | 08:27

Pelo menos 547 crianças do coro masculino Regensburger Domspatzen, em Ratisbona, Alemanha, sofreram abusos físicos ou sexuais. Os crimes ocorreram entre 1945 e meados dos anos 90.



Segundo Ulrich Weber, advogado responsável por investigar o caso, 49 membros da Igreja Católica abusaram das crianças do jardim de infância e do colégio do instituto alemão.



O relatório dá conta de 500 casos de abuso físico e 67 de abusos sexuais, mas os clérigos dificilmente enfrentarão a justiça devido ao tempo passado.



As vítimas, citadas por Weber, descreveram a experiência nas escolas como "a pior altura das suas vidas, caracterizadas pelo medo, violência e desespero".



Um das figuras visadas pela investigação é o antigo mestre do coro, Georg Ratzinger, o irmão mais velho do Papa emérito, Bento XVI, que chegou a admitir ter esbofeteado rapazes, mas nunca até eles ficarem "marcados".