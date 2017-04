Menor planeou assassinar o papa

Colón, que na altura tinha apenas 15 anos, pronunciou-se culpado do crime de tentativa de fornecer apoio ao terrorismo, punível nos EUA com pena até 15 anos de prisão.O adolescente, que adotou o nome de ‘Ahmad Shakoor’ e terá sido inspirado pelo Daesh, é acusado de tentar recrutar um atirador furtivo para disparar sobre o Papa durante a missa ao ar livre que Francisco celebrou no Encontro Mundial de Famílias em Filadélfia, a 27 de setembro de 2015. O plano envolvia ainda a detonação de explosivos durante a eucaristia.No entanto, o atirador que Colón tentou recrutar era um elemento do FBI infiltrado nos fóruns online jihadistas, precisamente para detetar possíveis ameaças contra a visita do Papa.Durante cerca de dois meses, os dois trocaram mensagens para acertar os detalhes do plano e chegaram até a fazer o ‘reconhecimento’ do terreno, além de discutirem a compra de explosivos. O jovem acabou detido 12 dias antes da chegada do Papa aos EUA.