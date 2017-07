Menor violada pede ajuda e acaba violada outra vez

Depois do primeiro ataque, menina de 15 anos abordou um um carro que passava junto a estação de comboios.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12:48

A polícia inglesa está numa verdadeira caça ao homem, depois de uma menor ser violada duas vezes por dois homens diferentes. A menina, de 15 anos, tinha acabado de ser atacada na estação de comboios de Witton, em Birmingham, no Reino Unido, quando pediu ajuda a um homem que acabou por a violar outra vez.

Tudo aconteceu entre as 19h00 de terça-feira e as 02h00 de quarta-feira. A adolescente tinha ido para a estação com uma amiga, mas acabou por se afastar e foi abordada por um homem, descrito pelas autoridades como sendo asiático, de pele clara, olhos castanhos e com 1,80 metros, vestido com um fato de treino e ténis pretos. O homem, que terá cerca de 20 anos, violou a menor numa zona recôndita da estação.

Depois deste ataque, a jovem dirigiu-se à estrada que passa perto da estação ferroviária e acenou a um carro que passava para pedir ajuda. No veículo seguia um homem, também asiático, com cerca de 20 anos, 1,70m, encorpado e de barba, vestido com uma camisola azul e calças pretas. Este homem disponibilizou-se a ajudar a menor e convidou-a a entrar no carro. Era uma armadilha: a menina voltou a ser violada.

"Esta criança passou por momentos horríveis e está a ser acompanhada psicologicamente. É de extrema importância que investiguemos o que aconteceu, assim como que identifiquemos os dois suspeitos. Os meus detetives estão a examinar as filmagens das câmaras de videovigilância do local e procuramos testemunhas. Se por acaso alguém estava a passar pelas estação e viu duas raparigas junto a um homem mais velho, pedimos que nos contactem imediatamente", afirma Tony Fitzpatrick, inspetor-chefe da Polícia de Transportes Britânica, pedindo ainda quaisquer informações que existam sobre avistamentos de "um carro suspeito junto à estação de Witton".