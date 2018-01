Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mensagem para namorado salva jovem de raptor

Vídeo mostra momento em que Jaila é raptada num parque de estacionamento.

13:28

Jaila Gladden, de 21 anos, foi raptada e violada por um homem que a agarrou à saída de um supermercado, em Atlanta, EUA. A jovem decidiu contar agora o episódio que viveu a 4 de setembro de 2017, por volta das 11h30 da manhã, quando saiu de casa para comprar alguns produtos que precisava.



Num vídeo divulgado na Internet, é possível ver Jaila a ser ameaçada com uma faca e a ser obrigada a entrar no próprio carro. Timonthy Wilson, de 28 anos, sequestrou a jovem e acabou por violá-la junto a uma igreja abandonada. "Não há motivos para chorar", foram as palavras do agressor quando, após pedir a Jaila para se despir, a viu chorar.



Após o abuso sexual, Wilson pegou no carro e dirigiu-se para o estado de Michigan. A jovem recorda que se apercebeu que o agressor não tirava os olhos da estrada enquanto conduzia. Quando ele lhe pediu ajuda para encontrar umas bombas de gasolina, ela disse que o podia fazer se ele lhe devolvesse o telemóvel para ela ver as direções no Google Maps.



Assim que Wilson lhe entregou o telemóvel, a jovem tirou o brilho do ecrã e enviou uma mensagem para o namorado com a sua localização. Tamir Bryant, que estava a dormir, não percebeu a mensagem da namorada mas depressa recebeu outra mensagem da jovem a dizer que tinha sido raptada.



Depois da primeira troca de mensagens, o agressor trancou a jovem na mala do carro e tentou assaltar umas bombas de gasolina. Quando voltou a entrar no carro, a jovem voltou a pedir-lhe o telemóvel para verem novas indicações do caminho. Assim que teve acesso ao aparelho, Jaila enviou novamente mensagens ao namorado. "Faca" e "assustada", foram as mensagens da jovem.



Depois, o rapaz que já se encontrava numa esquadra, questionou a jovem sobre a marca do carro ao que ela respondeu que era o seu próprio carro. A polícia conseguiu localizar a viatura e começou a perseguição.



A última mensagem de Jaila antes do resgate pedia ajuda ao namorado. "Não me deixes morrer", escreveu.



Quando o agressor se apercebeu que estavam a ser seguidos, embateu contra vários carros conseguindo fugir. Dez horas depois a polícia conseguiu localizá-los e deter Wilson.



A jovem fala ainda na entrevista que é muito importante que os parques de estacionamento tenham vigilância.