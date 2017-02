Iemenitas fecham negócios em protesto contra Trump

Um grupo de empresários iemenitas vai encerrar as suas mercearias em Nova Iorque em protesto contra a ordem executiva do Presidente Donald Trump, que impede a entrada no país de pessoas de sete países muçulmanos, incluindo o Iémen.



O encerramento em massa vai acontecer entre o meio-dia e as 20h00 de hoje. Os organizadores dizem que centenas de lojas em toda a cidade devem aderir. Estima-se que vários milhares de lojas de bairro são detidas por iemenitas.



A ordem executiva de Trump impede a entrada a pessoas do Iémen, Iraque, Irão, Líbia, Somália, Sudão e Síria por 90 dias e suspende o programa de acolhimento de refugiados, e já resultou na detenção de vários viajantes.

