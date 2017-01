Mergulhador escapa a ataque de tubarão

No entanto, o mergulhador conseguiu defendeu-se rapidamente do tubarão, tendo atingido-o com um arpão. Kerry Daniel aproveita o momento para voltar a subir à superfície, desconhecendo-se se o animal conseguiu sobreviver.

O canal do YouTube Liquid Vision voltou a surpreender os seguidores com um novo vídeo impressionante que mostra o perigo das profundidades marinhas.As imagens mostram Kerry Daniel, um mergulhador de 35 anos, que estava a explorar o fundo do mar em Queensland, na Austrália, quando foi supreendido por um tubarão que quase o matou.O animal apareceu das profundezas e sem aviso uma vez que a sua pele permite-se adaptar ao meio onde está e ser quase impercetível.