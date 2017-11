Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mergulhadores belgas identificam submarino alemão da I Guerra Mundial afundado

Registos históricos mostram que o UB-29 partiu para a sua última missão a 27 de novembro de 1916, com 22 marinheiros alemães a bordo.

Por Lusa | 18:13

As autoridades belgas identificaram esta terça-feira um submarino alemão que desapareceu há mais de um século, em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial.



Os submarinos desempenharam um papel importante na guerra de 1914-1918, e a Alemanha combateu a frota de superfície britânica no oceano Atlântico e no mar do Norte com crescente recurso a submarinos - um deles era o UB-29, desaparecido em 1916.



Os mergulhadores belgas investigaram os destroços do submarino numa rota de navios ao largo da costa da Bélgica, no início deste ano, e as autoridades conseguiram identificá-lo.



O embaixador alemão na Bélgica, Ruddier Ludeking, indicou que o seu país quer que o submarino e os corpos dos 22 marinheiros permaneçam no seu túmulo no fundo do mar.