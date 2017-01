Mergulhadores da polícia alemã sem sinais do dirigente do Hamburgo

Perdido o rasto, a sua família e o clube têm feito vários apelos nas redes sociais, ainda sem qualquer efeito: as autoridades aventam a possibilidade de ter escorregado e caído ao rio.



O dirigente, que testemunhas várias disseram estar sob o efeito de álcool, não chegou a ir para casa e os últimos dados do seu telemóvel indicam que voltou ao cais onde tinha decorrido a festa.Perdido o rasto, a sua família e o clube têm feito vários apelos nas redes sociais, ainda sem qualquer efeito: as autoridades aventam a possibilidade de ter escorregado e caído ao rio.A polícia já apelou também ao taxista que o transportou para se apresentar como testemunha, mas, até ao momento, sem efeito.

Uma equipa de mergulhadores da polícia alemã rastreou esta quinta-feira, sem êxito, uma parcela do Rio Elba, na tentativa de encontrar o diretor de marketing do clube de futebol Hamburgo, Timo Kraus, que está desaparecido desde sábado.Os 18 mergulhadores efetuaram a busca entre o lugar onde foi visto pela última vez, à saída de um bar, e uma zona onde um cão detetou o seu odor.Kraus, de 44 anos, desapareceu misteriosamente no sábado depois de ter estado numa festa com colegas de trabalho, que antes da meia-noite o deixaram num táxi para que o levassem a casa.