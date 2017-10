Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Merkel acredita que prevalecerá a lei na Catalunha

A chanceler alemã sublinhou o seu total apoio ao chefe do executivo de Madrid.

Por Lusa | 30.09.17

A chanceler alemã, Angela Merkel, transmitiu este sábado ao presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, a sua confiança de que prevalecerá a lei, perante a intenção dos independentistas catalães de realizar um referendo, considerado ilegal por Madrid, este domingo.



Fontes do executivo espanhol adiantaram à agência espanhola, Efe, que Merkel e Rajoy analisaram, ao telefone, a situação que se vive na Catalunha, cujo Governo regional convocou um referendo soberanista, suspenso há várias semanas pelo Tribunal Constitucional.



A chanceler, segundo as mesmas fontes, sublinhou o seu total apoio ao chefe do executivo de Madrid, a quem transmitiu a sua confiança de que prevalecerá a ordem constitucional e o respeito pela legalidade.



Rajoy deveria ter participado esta sexta-feira na cimeira informal de líderes da União Europeia, que se realizou em Talin, capital da Estónia, mas cancelou a sua presença face à sucessão de acontecimentos.



Na cimeira, vários representantes das instituições europeias e líderes de outros países europeus transmitiram o seu apoio ao Governo espanhol na gestão da crise catalã.



Entre eles, o Presidente francês, Emmanuel Macron, que sublinhou que só tem "um interlocutor" em Espanha - Rajoy - e disse confiar na sua "determinação" para defender os interesses do país.