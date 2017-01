Merkel adverte UE que não pode contar com apoio eterno dos EUA

A líder alemã disse que o 'Brexit', em particular, mostrou como era importante aumentar a solidariedade, que tem discutido formas de impulsionar a cooperação no setor da defesa e em outras questões depois de o Reino Unido ter decidido sair da União Europeia.



"Devemos ver esta decisão como um incentivo para trabalhar em conjunto para manter a Europa unida, agora mais do que nunca, para melhorá-la ainda mais e aproximar os cidadãos", disse.



Segundo Angela Merkel, a Europa está a enfrentar os maiores desafios das últimas décadas com conflitos nas suas fronteiras, como na Ucrânia, e seria ingénuo "acreditar que os outros resolveriam sempre os problemas europeus".A líder alemã disse que o 'Brexit', em particular, mostrou como era importante aumentar a solidariedade, que tem discutido formas de impulsionar a cooperação no setor da defesa e em outras questões depois de o Reino Unido ter decidido sair da União Europeia."Devemos ver esta decisão como um incentivo para trabalhar em conjunto para manter a Europa unida, agora mais do que nunca, para melhorá-la ainda mais e aproximar os cidadãos", disse.

A chanceler alemã, Angela Merkel, advertiu esta quinta-feira, em Bruxelas, a União Europeia que não deve contar com o eterno apoio dos Estados Unidos, quando aumenta a preocupação sobre o compromisso de Donald Trump com os laços transatlânticos.Angela Merkel, que enfrentou um pequeno protesto de apoiantes de extrema-direita durante uma visita à Bélgica, disse também que a União Europeia se deve manter unida nas negociações com o Reino Unido para a sua saída da organização."Do ponto de vista de alguns dos nossos parceiros tradicionais - e penso aqui também nas relações transatlânticas - não há nenhuma garantia eterna de uma estreita cooperação connosco, europeus", disse Angela Merkel durante o discurso proferido após ter recebido um doutoramento 'honoris causa' em Bruxelas.