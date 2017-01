Merkel aposta no diálogo com Trump

Em relação a futuros encontros com Donald Trump, a chanceler alemã disse que é preciso esperar que tome posse, a 20 de janeiro, mas recordou a cimeira do G7 em maio, em Itália, e do G20 em julho, na Alemanha.



"A resposta para superar a crise financeira não foi uma resposta baseada no isolamento, mas sim outra baseada na cooperação, com um conjunto de normas comuns, em relação também aos mercados financeiros", disse Angela Merkel.Em relação a futuros encontros com Donald Trump, a chanceler alemã disse que é preciso esperar que tome posse, a 20 de janeiro, mas recordou a cimeira do G7 em maio, em Itália, e do G20 em julho, na Alemanha.

14/01/2017Berlim, 14 jan (Lusa) -- A chanceler alemã, Angela Merkel, disse hoje que o protecionismo não é a solução para os problemas globais e apostou no diálogo com o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump."A minha convicção profunda é que no terreno da cooperação teremos mais vantagens se atuarmos em conjunto do que se cada um resolver os problemas por sua conta", disse Angela Merkel, sublinhando que a Alemanha quer dialogar com o futuro Presidente norte-americano.Em conferência de imprensa na localidade de Perl, no estado de Sarre, no encerramento do congresso da CDU (União Cristã Democrata), presidido pela chanceler, Angela Merkel recordou que, na crise financeira global, os chefes de Estado e de Governo dos 20 países mais industrializados e emergentes do mundo acordaram "solucionar em conjunto os problemas existentes".