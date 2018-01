Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Merkel consegue acordo de coligação na Alemanha

A CDU da chanceler alemã e o SPD fizeram maratona de 24 horas de reuniões para assinar pré-acordo para formação de governo.

Por Francisco J. Gonçalves | 06:00

A União Democrata Cristã (CDU) da chanceler Angela Merkel chegou na manhã de ontem a um acordo de princípio para formação de governo com os sociais-democratas do SPD. As negociações prolongavam-se desde segunda-feira e as reuniões decisivas foram uma maratona de mais de 24 horas ininterruptas.



A discussão de um documento de 28 páginas manteve as delegações dos dois partidos acordadas toda a noite de quinta para sexta-feira. Os principais pontos de discórdia foram a entrada de migrantes na Alemanha e também a política fiscal.



O acordo firmado prevê um teto de 200 mil migrantes autorizados a entrar anualmente na Alemanha e um máximo mensal de mil que poderão obter autorização para se juntarem a familiares já a residir no país.



O acordo de ontem é só um primeiro passo para a formação de governo. Antes do início de negociações formais o SPD vai pronunciar-se num congresso extraordinário a realizar no próximo dia 21.



"As negociações da coligação provavelmente não serão mais fáceis que os encontros exploratórios", afirmou Merkel que, apesar disso, quer ter uma nova grande coligação com o SPD formada até final de fevereiro.



Recorde-se que as eleições de setembro de 2017 deixaram a CDU em minoria e deram ao SPD o pior resultado em mais de 50 anos.